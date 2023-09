Myrta Merlino, Alberto Matano: «Pomeriggio 5? Stesso format de La Vita in Diretta»

di Redazione web

Da pochi giorni, è cominciata la nuova stagione di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino alla conduzione, la giornalista ha sostituito, dopo ben 15 anni, Barbara D'Urso. Il pubblico di Canale 5, come si evince dai commenti sui social, deve ancora abituarsi del tutto al nuovo format e in molti hanno scritto che vedono una certa somiglianza con La Vita in Diretta, il programma pomeridiano di Rai 1. Proprio a tal proposito si è espresso il conduttore del talk, Alberto Matano.

Le dichiarazioni di Alberto Matano

Alberto Matano si sta preparando a ritornare in televisione con la nuova edizione de La Vita in Diretta che ricomincerà lunedì 11 settembre alle 15.20 su Rai1. Il giornalista ha rilasciato un'intervista a Libero.it al quale ha parlato del nuovo "aspetto" del Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino: «Ho visto la prima puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomerigio 5 si rifanno un po’ al nostro format. E questo non può che farmi piacere. Ognuno poi ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello della Vita in Diretta; anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format.

La nuova Vita in Diretta

Inoltre, Alberto Matano ha aggiunto alcuni dettagli riguardanti la nuova edizione de La Vita in Diretta. Il giornalista ha fatto sapere che lo studio darà completamente nuovo e, poi, ha concluso dicendo: «Formula che vince non si cambia. Avremo sempre al centro il racconto dei più importanti fatti di cronaca, per poi concludere con momenti più pop e leggeri».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 22:52

