Grande Fratello, Rosy Chin e le misure dei cinesi: «È vero quello che si dice sugli uomini, è una questione di anatomia...»

di Redazione web

Rosy Chin, stando a quanto scrivono i fan del Grande Fratello sui social, è destinata a diventare una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del reality show. La cuoca piace moltissimo su Instagram e Twitter e gli utenti hanno notato che è una delle gieffine che, almeno per ora, si dedica di più alla cura della casa e alla cucina. Proprio mentre stava preparando una tisana per i coinquilini, Rosy ha parlato delle "misure" cinesi.

Rebecca Staffelli in lacrime dopo la prima puntata del Grande Fratello: ecco perché

Giselda Torresan al Grande Fratello, il dettaglio dei capelli non sfugge ai fan: ecco cosa hanno di strano

In solo pochissime ore:

- Ha cucinato per tutti

- Ha insegnato a Marco a cucinare

- Si è raccontata

- Ha consolato Giselda

- E adesso sta intrattenendo l'intera casa cantando e ballando



Rosy chin nostra madre bela fisica#GrandeFratello #GFpic.twitter.com/1aLSSAINIf — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 12, 2023

Le parole di Rosy Chin

Rosy Chin, chiacchierando con i suoi coinquilini, ha raccontato qualche aspetto della sua vita privata: «Ho tre figli, il più grande ha 15 anni, il secondo 12 e il terzo 9.

Le conclusioni di Rosy Chin

Infine, Rosy Chin ha concluso il suo discorso utilizzando il termine cactus per "mascherare" il concetto che stava esprimendo: «Io non ho visto un’enciclopedia di quelle cose… di cactus, ma quei pochi cactus che ho visto vi posso dire che è scientificamente comprovato che noi cinesi non è che siamo proprio... eh avete capito… È una questione di biologia, com’è che si dice… di anatomia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA