Barbara D'Urso, la "corsa" verso il successo a Londra. Poi il dettaglio notato da Filippo Nardi: «So dove sei»

Barbara D'Urso continua la sua vita a Londra tra sport, scuola e cene tipiche inglesi. La showgirl, infatti, ha deciso di trasferirsi nella città inglese, ancora non è chiaro bene il motivo, ma a detta della conduttrice, la sua permanenza lì sarebbe relativa ad un periodo di studio.

La conduttrice, per questo motivo, si mostra mentre fa jogging, va a correre presto la mattina, libri e giornali inglesi tra le mani e un dettaglio, però, che non è passato inosservato. A notarlo è stato un ex gieffino, Filippo Nardi, che ha commentato così.

«Nooooo, non ci credo ! Sei a 200 metri da casa mia !😂❤️», ha scritto il deejay e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano Filippo Nardi. La sua partecipazione al GfVip fu una delle più discusse. Dopo una settimana dal suo ingresso nella Casa, nel corso della 27esima puntata Filippo Nardi è stato squalificato dal Grande Fratello Vip a causa di «reiterati atteggiamenti ritenuti offesivi e volgari» e che suscitarono indignazione nel pubblico.

L'ex gieffino ha commentato così all'ex conduttrice di Pomeriggio 5, oggi sostituita da Myrta Merlino.

Londra per Barbara D'Urso potrebbe rappresentare una svolta mediatica desiderata da tempo e che con l'uscita da Mediaset si è ritenuta, forse, necessaria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 12:11

