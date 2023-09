Barbara D'Urso, il mistero dell'«amante fiorentino»: le parole di Sgarbi a Pomeriggio 5. L'ipotesi choc dei fan

Barbara D'Urso non è più alla guida di Pomeriggio 5 da appena due giorni, ma il mondo del gossip e dello showbiz non fa altro che parlare di lei. Nonostante Myrta Merlino, abbia voluto ringraziarla all'esordio nel ruolo di conduttrice del programma, l'ombra ingombrante della padrona di casa non sembra voler abbandonare gli studi Mediaset.

E, così, anche nella seconda puntata targata Merlino, ecco che Barbara D'Urso torna a essere protagonista. Come? Grazie alle parole di Vittorio Sgarbi che lancia una possibile bomba di gossip senza precedenti. Al suo fianco è seduto Dario Nardella, sindaco di Firenze, e Sgarbi non si trattiene e a pieni polmoni dichiara: «Politico fiorentino, amante di Barbara D'Urso». Una frase che non è certo sfuggita agli utenti dei social che stanno montando un caso: a chi si riferiva Vittorio Sgarbi? Stava scherzando o era serio? Procediamo con ordine.

"Politico fiorentino amante di BARBARA D'URSO"



Sgarbi choc a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/vHo0D9MYDh — Boomerissima (@Boomerissima) September 5, 2023

Barbara D'Urso e il mistero dell'amante fiorentino

Nell'ultimo periodo la situazione sentimentale di Barbara D'Urso è stata motivo di interesse serrato dei vari giornali di gossip e non solo.

Sgarbi, chiamato in studio a parlare del caso che ha visti protagonisti Massimo Segre e Cristina Seymandi, con il video alla festa di nozze in cui lui ha rivelato a tutti il presunto tradimento di lei, non ha proprio resistito. Pare abbia voluto quasi togliersi un sassolino dalla scarpa, tirando in ballo l'ex padrona di casa del programma e rivelando una relazione segreta tra lei e un politico. Il noto critico d’arte, infatti, ha accennato ad un «politico fiorentino già amante di Barbara d’Urso» riferendosi alla lista dei presunti rapporti extraconiugali di Cristina Seymandi, imprenditrice lasciata in modo clamoroso da Massimo Segre. Ma a chi si stava riferendo?

Le ipotesi

In molti in un primo momento hanno pensato a una banale battuta, relativa alla presenza (al suo fianco) del primo cittadino di Firenze. Ma poi un dubbio è piombato sul web: Nardella è di origini campane, non fiorentine. E sui social la fantasia corre spedita. L'associazione a un fiorentino, che negli ultimi anni è stato protagonista della politica, è stata facile. «Non starà mica parlando di Matteo Renzi?», chiede un utente.

Il caso sui social è appena scoppiato e, adesso, non ci resta che aspettare che Sgarbi sveli qualche dettaglio in più. Il mondo del gossip vuole scoprire la verità.

