Barbara D'Urso, la spesa al mercato: «Frutta e verdura per la settimana». Ecco dov'era

In perfetto stile londinese, Barbara D'Urso ha trascorso questi giorni in relax tra il mercato ortofrutticolo e una passeggiata per le strade della città inglese. L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha salutato tutti, fatto le valigie e raggiunto una nuova meta dove sostiene di star studiando e lavorando.

Non sappiamo ancora cosa aspettarci dalla showgirl, ma scopriamo insieme come sta trascorrendo i suoi giorni a Londra.

Con un simpatico #withtheheart che costituisce il classico #conilcuore, Barbara D'Urso ha condiviso alcuni momenti dei giorni inglesi. Al mercato, acquistando frutta e verdura, colazioni con quotidiani inglesi e tanta voglia di imparare.

La showgirl, infatti, ripete nelle sue Instagrm stories di star studiando e lavorando per migliorarsi. Che si tratta di una nuova sfida lo ha scritto sotto il post con il quale ha dato l'annuncio della sua partenza ai suoi appassionati fan.

