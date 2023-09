Rebecca Staffelli in lacrime dopo la prima puntata del Grande Fratello: ecco perché

di Redazione web

Rebecca Staffelli al Grande Fratello ha superato la prova, ma per i fan del programma non è paragonabile a Giulia Salemi. Purtroppo, infatti, c'è chi è ancora affezionato alla figura dell'influencer, ex gieffina tra l'altro che con la sua storia privata e quella d'amore con Pierpaolo Pretelli conquistò il pubblico.

Però, non tutti la pensano così e tanti altri, infatti, pensano che Rebecca Staffelli sia un volto più idoneo e più "azzeccato" per il ruolo richiesto e per questa nuova edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Lei intanto in lacrime sui social, si è espressa in merito così.

Rebecca Staffelli, chi è il nuovo volto del Grande Fratello al fianco di Alfonso Signorini

Grande Fratello, prima puntata: gaffe, nomination, televoto e primi concorrenti. Ecco cosa è successo

Quelle di Rebecca Staffelli sono lacrime di gioia. Dopo aver pubblicato una Instagram stories di sé in lacrime in cui, pare sia per la contentezza che stia piangendo, scrive: «Leggo i vostri messaggi».

Le prime parole dopo la puntata

«Sono iperfelice, le emozioni mi hanno letteralmente travolta, ma è solo l'inizio di questo lungo viaggio che faremo insieme.

Chi è Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli, romana, classe '98, è la figlia del noto inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, noto al grande pubblico come l'uomo che consegna i Tapiri ai vip. La mamma è Matilde Zarcone, ex valletta di "Buona domenica", oggi lontana dal mondo dello spettacolo.

