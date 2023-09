Grande Fratello, Giampiero Mughini è un mistero: «Assente per motivi personali, rientrerà in corsa?»

di Redazione web

Grande Fratello al via questa sera, lunedì 11 settembre 2023. Al timone dello show Mediaset su Canale 5 ci sarà sempre Alfonso Signorini, accompagnato da un'opinionista d'eccezione, Cesara Buonamici e dall'esperta dei social Rebecca Staffelli che ha preso il posto di Giulia Salemi. La curiosità è molta, il cast è stato svelato solo per 6 concorrenti, mentre gli altri non si sa ancora nulla. Eppure tra questi ci sarebbe Giampiero Mughini che qualche settimana fa ha confermato la sua presenza all'interno del reality show.

Nelle ultime ore si sta facendo avanti il rumor della sua assenza al Grande Fratello. Ha rifiutato all'ultimo minuto o è stato "fatto fuori" poco prima?

Giampiero Mughini aveva confermato la sua presenza all'interno del Grande Fratello tramite una dichiarazione a Dagospia, eppure nelle ultime ore il sito TvBlog ha dichiarato che il giornalista non ci sarà nella prima puntata e oltre a causa di problemi personali. Il dubbio che potrebbe saltare definitivamente la sua partecipazione al reality resta, ma i fan sperano che possa tornare in forma, pronto per entrare nella Casa del Grande Fratello anche a percorso già iniziato.

