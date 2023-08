Grande Fratello, Giampiero Mughini concorrente? E' arrivata la decisione

di Redazione web

Il cast del Grande Fratello si sta formando e, nonostante siano molte le voci che circolano, sono in poche le ufficialità dei nuovi protagonisti dell'edizione vip e nip. In partenza dall'11 settembre, Alfonso Signorini aprirà la porta rossa a celebrità e non, pronti a dare il meglio di loro e a farsi conoscere dal grande pubblico.

Il primo concorrente ufficiale è stato annunciato dal conduttore stesso: Alex Schwazer che ha richiesto, tuttavia, di potersi allenare in vista delle gare per la qualifica ai Mondiali.

Andiamo a scoprire il nuovo concorrente ufficiale.

Grande Fratello, la lista dei 'trombati' dal cast (e le polemiche): «Da Lucas Peracchi a Paola Caruso, ecco chi sono»

Grande Fratello, ex tronista di Uomini e Donne attacca Pier Silvio Berlusconi: «Mi ha discriminato»

Giampiero Mughini ha deciso di annunciare la sua partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello con una lettera a Dagospia.

«Caro Dago, e siccome succede che a breve parteciperò a una trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico, ecco che una mia cara amica mi manda una mail: “Caro Giampiero, ti difenderò sui social”. reality show, ma i fan sono certi che si tratti proprio del Grande Fratello.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA