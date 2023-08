Grande Fratello, la lista dei 'trombati' dal cast (e le polemiche): «Da Lucas Peracchi a Paola Caruso, ecco chi sono»

di Redazione Web

Attesa per conoscere il cast ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello, che unirà personaggi della tv a perfetti sconosciuti. Se sul fronte Nip tutto tace, diversi sono i retroscena che riguardano i Vip più chiacchierati nelle ultime settimane. Ma, contrariamente a quanto si possa pensare, le novità riguardano le esclusioni “eccellenti”, tra provini mancati e dinamiche annesse. A riportare alcune novità sul tema è BlogTv che sostiene come il primo ad essere stato 'trombato' dalla Casa è Giorgio Manetti. Come lui, anche Lucas Peracchi e Paola Caruso.

Come racconta il portale, Manetti avrebbe rilasciato un’intervista per Tag24 dove ha smentito in maniera categorica le indiscrezioni rispetto al suo possibile ingresso nella Casa. «Non è vero nella maniera più assoluta, non ho voglia di partecipare al GF e non mi interessa… c’era stato un incontro nel 2020, ma scelsi di non prendervi parte». Anche Paola Caruso si è ritrovata a dover fare la medesima smentita: «Secondo la scienza di alcuni sfi*ati io avrei tempo di fare i casting quando seguo mio figlio due volte al giorno per la fisioterapia. Penso a cercare di far guarire mio figlio non a fare show al GF».

Ancora, su BlogTv si legge che Lucas Peracchi si sia scagliato contro il Grande Fratello per le scelte editoriali che avrebbero escluso a priori alcune “categorie” di Vip. «Ho sempre voluto entrare al Grande Fratello ma questa volta, dopo aver letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato. Non è giusto impedire a chi lavora su OFF di partecipare a certi programmi, è ridicolo… escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo».

