Grande Fratello, nip contro vip: «Lasciavano sempre sporco in casa perché abituati a essere serviti e riveriti»

Il Grande Fratello è cominciato solamente da poche ore e alcuni dei nuovi concorrenti si stanno già facendo notare dai fan del programma che commentano tutto ciò che dicono su Twitter. Nelle scorse ore, alcuni gieffini hanno parlato delle passate edizioni del reality show ed hanno appurato che, molto spesso, i vip lasciavano la casa in disordine e, a detta di qualcuno, addirittura sporca. Moltissimi utenti social hanno dato ragione ai nip che, a quanto pare, hanno pochi peli sulla lingua.

Peppino Garibaldi dicendo una grande verità ovvero che i concorrenti VIP lasciavano tutto sporco in Casa perchè erano abituati ad essere serviti e riveriti . Quanto amo la gente normale che dice quello che pensa ✈️ #Gf #Grandefratello pic.twitter.com/nfQPcoZUTD — Soqquadro (@gicarestik2) September 12, 2023

Le dichiarazioni dei gieffini

«Questa edizione del Grande Fratello regalerà gioie», è questo uno dei messaggi più ricorrenti su Twitter. I fan del reality show, infatti, pensano che i concorrenti non famosi possano creare molte più dinamiche di quelle viste negli scorsi anni e, soprattutto, possano essere "più vicini" al pubblico. Infatti, dopo poche ore dall'ingresso in casa, alcuni nip, ad esempio Samira, si sono pronunciati sugli ex inquilini della casa: «Comunque, l'anno scorso litigavano sempre perché avevano sempre qualche problema. Non volevano lavare i piatti, non volevano cucinare, non volevano mettere a posto le cose». Quindi, Giuseppe Garibaldi le ha risposto: «Ma sai cosa c'è? È gente che comunque nella vita non ha mai fatto niente perché a casa sono sempre stati serviti e riveriti da qualcuno».

I commenti degli utenti social

Alle dichiarazioni dei nip, specie a ciò che ha detto Giuseppe Garibaldi, gli utenti social hanno applaudito.

