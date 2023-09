Grande Fratello, Anita "spaventa" Giuseppe Garibaldi: «Un po' mi fa paura»

di Redazione web

Questa edizione del Grande Fratello sta riscuotendo molto successo sui social e, in generale, tra i fan del reality show che stanno davvero apprezzando i concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia. Sicuramente, il gruppo che, al momento, sta più simpatico al pubblico, è quello "rinchiuso" all'interno del tugurio. I cinque inquilini relegati nella parte più trasandata della casa sono Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti, Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Samira Lui. Nelle scorse ore, proprio una conversazione tra Anita e Giuseppe ha fatto divertire i telespettatori.

Grande Fratello, Giselda Torresan "sponsorizzata" da Luca Zaia. I fan: «Finta umile»

Grande Fratello, Rosy Chin e le misure dei cinesi: «È vero quello che si dice sugli uomini, è una questione di anatomia...»

anita: “non penso che è grave che non so battezzata”

garibaldi: “un pó mi fa paura”



E PER PIACEREEEE #GF #grandefratello pic.twitter.com/ZSpKMddmAf — marta 🧘🏻‍♀️ (@Marta742648331) September 14, 2023

Il primo incontro tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri è stato semplicemente iconico. I due concorrenti del Grande Fratello, infatti, si sono conosciuti sulla passerella rossa fuori dalla casa e hanno, poi, fatto il loro ingresso insieme. I gieffini, non appena hanno scoperto i rispettivi nomi, sono scoppiati a ridere e, già da quel momento, avevano capito che avrebbero potuto coltivare un'amicizia. Così è stato, infatti, i due sono rinchiusi insieme nel tugurio e, anche con gli altri ragazzi, si stanno raccontando ed esprimendo. Una conversazione in particolare tra Anita e Giuseppe non è sfuggita ai fan che, poi, hanno commentato divertiti l'episodio su Twitter. La gieffina, in romano, ha detto: «Non penso che è grave che non so battezzata» e l'amico ha risposto: «Un po' mi fa paura». Gli utenti, però, non hanno capito se Giuseppe si sia spaventato per la rivelazione o per l'accostamento grammaticale alquanto scorretto. Qualcuno ha scritto: «Mamma mia Anita che parla questo italiano davanti a Garibaldi...».

Il gruppo del tugurio

Al momento i cinque concorrenti del Grande Fratello che occupano il tugurio sono i preferiti dal pubblico sui social che si diverte molto grazie alle loro gag continue e ai siparietti che inventano per passare il tempo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA