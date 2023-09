Oriana Marzoli, sorpresa al GfVip (in Spagna). L'ex coinquilino di Daniele Dal Moro: «Non posso credere che tu lo conosca»

di Redazione web

Si torna sempre dove si è stati bene ed evidentemente Oriana Marzoli si è trovata benissimo all'interno della casa del GfVip, dato che, ora, sta partecipando alla versione spagnola del reality. La modella venezuelana è, infatti, una delle gieffine che ha varcato la porta rossa del "Gran Hermano Vip" dove si divertirà con gli altri coinquilini con i quali, sicuramente, condividerà gioie e arrabbiature. Oriana, però, non è l'unico volto noto al pubblico italiano perché all'interno del gioco c'è anche Michael Terlizzi, ex coinquilino dell'edizione del Grande Fratello che rese noto anche Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli e Michael Terlizzi sono due nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip versione spagnola. La modella e il modello condivideranno la casa per svariati mesi e, proprio nelle scorse ore, si sono conosciuti meglio. Michael aveva già presente il personaggio di Oriana e, infatti, le ha detto che la conosceva e, soprattutto, conosceva il suo fidanzato, ovvero Daniele Dal Moro con il quale, nel 2019, aveva partecipato al Gf. Michael, rivolgendosi a Oriana in italiano, le ha detto: «Ti conosco, ti ho vista nel tuo GfVip. Comunque ho fatto anche io il Grande Fratello in Italia. Con Daniele l’ho fatto. E noi ci siamo visti anche dal vivo, non so se ricordi a Uomini e Donne, due anni fa».

La risposta di Oriana Marzoli

Dopo avere saputo che Michael Terlizzi conosce Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli ha detto: «Non ci credo! Davvero hai fatto il Gf con Daniele? Veramente? Ma hai visto che stiamo ancora insieme? Che bello, sono molto innamorata. Tu a Uomini e Donne? Può essere ma non ricordo».

