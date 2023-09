Grande Fratello, Garibaldi rifiuta il sushi e Rosy Chin parla di integrazione. Sui social: «Che pesantezza»

di Redazione web

Questa edizione del Grande Fratello è arrivata alla sua seconda puntata e in casa cominciano a delinearsi le prime dinamiche di gioco e iniziano a crearsi i primi gruppetti tra i concorrenti all'interno del reality show. Intanto, i telespettatori e fan del programma televisivo commentano tutto sui social, soprattutto su Twitter dove gli utenti esprimono simpatie e antipatie nei confronti dei gieffini. Nel pomeriggio di oggi, sabato 16 settembre, uno degli episodi più commentati è stato lo scambio di battute tra Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin. Il motivo della "discussione"? Il sushi.

Grande Fratello, i dubbi di Paolo Masella su Giselda: «Temo che possa fraintendere». Cosa è successo

Grande Fratello, battibecco tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi: l'attrice continua a sbagliare il nome della cuoca

Scusate ma per me lei sta un po’ sgravando, che c’entrano l’integrazione, i traumi, quello aveva semplicemente detto che non gli piaceva il pesce crudo aiuto anche meno eh #GF #GrandeFratello pic.twitter.com/BgfueTb8jd — Pablito (@Pablito01077651) September 16, 2023

I concorrenti del Grande Fratello, che da lunedì a venerdì 15 settembre, ovvero ieri sera, sono stati all'interno del tugurio, sono stati riuniti insieme agli altri gieffini in casa. Oggi, mentre decidevano di preparare il pranzo, e una delle opzioni era il sushi, Giuseppe Garibaldi ha detto: «A me il sushi non piace, quindi, non lo mangio». Allora, Rosy Chin che stava per preparare il pasto ha preso il viso del coinquilino e gli ha detto: «Guardami, cerchiamo di togliere questo pallino dalla tua testa, il ricordo traumatico che hai del sushi e del pesce crudo. Qui stiamo per dare un bellissimo esempio di integrazione tra culture, io metto insieme gli ingredienti e mescolo nel sushi tutto ciò che una persona mangia singolarmente nel piatto, non c'è niente di diverso. Anche chi ha avuto un trauma può superarlo. Se non vuoi, però, ti faccio un po' di salmone a parte perché un trauma non può diventare una violenza».

I commenti dei fan

L'episodio del sushi ha lasciato molto perplessi i fan su Twitter che hanno commentato: «Mamma mia che pesantezza... ma perché?», «Ma com'è arrivata a parlare di violenza e traumi, partendo dal sushi?» oppure «Come rendere complicate le cose senza che lo siano».

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA