Grande Fratello, i dubbi di Paolo Masella su Giselda: «Temo che possa fraintendere». Cosa è successo

Le luci all'interno della casa del Grande Fratello non sono accese nemmeno da una settimana ma i concorrenti hanno già cominciato a mostrare i propri caratteri. Stanno, infatti, nascendo i primi gruppetti e le prime simpatie e alcuni gieffini hanno cominciato a confidarsi con altri su alcune situazioni che si verificano all'interno del gioco. Così, nelle scorse ore, ha fatto Paolo Masella che, con Beatrice Luzzi, ha parlato del suo rapporto con Giselda Torresan.

No comunque lui è completamente sconnesso dalla realtà. Mi sembra Ponzio quando disse che era il preferito della casa nonche’ finalista in un televoto con Antonella e Oriana. La loro autostima💀 #gf #GrandeFratello pic.twitter.com/H77svNpiWC — dispettosa (@dispettosa01) September 16, 2023

Le parole di Paolo Masella

Paolo Masella è uno dei concorrenti nip di questa edizione del Grande Fratello. Questa mattina, sabato 16 settembre, mentre si confidava in giardino con l'attrice Beatrice Luzzi, ha espresso il proprio parere e i propri timori in rapporto alla coinquilina Giselda Torresan. Il 25enne ha detto: «Ho paura che con i miei modi gentili Giselda possa fraintedere qualcosa. Mi sento molto a disagio quando ce l'ho vicina, per questo voglio parlare al più presto». Beatrice, quindi, risponde: «Ma sei proprio sicuro che sia necessario parlarci? Cioè, secondo te non può capirlo da sola che non hai altre intenzioni oltre all'amicizia?». Paolo ha concluso dicendo: «Sì, devo parlarci perché non mi piace sentirmi a disagio quando ce l'ho vicina e, poi, mi sentirei più a posto con me stesso».

I commenti sui social

I fan del Grande Fratello, in questi giorni, si stanno divertendo a commentare tutto ciò che succede in casa, così, hanno fatto anche riguardo ai dubbi di Paolo Masella su Giselda Torresan. Qualcuno ha scritto: «Ma questo chi si crede di essere? Brad Pitt?», «Poco egocentrico e convinto» oppure ancora «L'importante che ci creda lui».

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 16:15

