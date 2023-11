Grande Fratello, Perla stuzzica Mirko avvicinandosi a Vittorio Menozzi: lui chiarisce

di Cristina Siciliano

Al Grande Fratello sono arrivate grandi novità. L'ingresso di Perla Vatiero ha smosso qualcosa dentro Mirko Brunetti riportandolo ai giorni felici con lei, ma anche ai giorni no, a tutti quei giorni negativi che si sono sommati e hanno portato alla fine della loro relazione. Tuttavia, nella casa l'ingresso di Perla Vatiero ha attirato l'attenzione anche degli altri coinquilini. E proprio nelle ultime ore, in un momento di giochi Perla Vatiero ha scherzato un po' con Vittorio e ha fatto qualche battutina con l'intento, secondo alcuni fan, di provocare una reazione (di gelosia?) di Mirko. Una scena simpatica che non è passata inosservata ai fan.

Il consiglio di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese ha parlato con Vittorio Menozzi, poiché quest'ultimo è timoroso di scatenare i chiacchiericci per un qualcosa di totalmente infondato.

Vittorio ha spiegato di non avere nessun interesse che vada oltre l'amicizia, nei confronti di Perla Vatiero. Ma cosa succederà nelle prossime ore? Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Novembre 2023, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA