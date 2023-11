Grande Fratello, Greta Rossetti e la critica agli autori: «Non fanno vedere i miei video»

di Cristina Siciliano

Perla Vatiero nelle ultime ore è riuscita ad entrare nella casa del Grande Fratello, dove ha potuto riabbracciare il suo ex fidanzato Mirko Brunetti. Di conseguenza, non è mancata la reazione di Greta Rossetti che ha reagito alla notizia in maniera, per ora, molto tranquilla. «Ti amo anche io, mi dispiace per questo tuo imbarazzo ma sono con te», ha scritto l'ex tentatrice nelle sue Instagram stories. Tuttavia, dopo qualche ora, Greta Rossetti si è sfogata nelle sue Instagram stories e ha citato gli autori. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Greta Rossetti

«Ragazzi, mi state scrivendo di farvi sentire le parole belle che ho detto nei confronti di Mirko - ha sottolineato Greta Rossetti nelle sue Instagram stories -.

L'ex tentatrice ha aggiunto: «Io sono a casa ed è ovvio che vorrei che lo vedesse. Comunque continuo a stare nel mio. Io non sto giocando e quello che dovevo fare l'ho fatto ma se loro non lo fanno vedere non è colpa mia. Non posso fare più niente».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA