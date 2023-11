Grande Fratello, Mirko Brunetti: «Perla non mi sarà mai indifferente, mancava solo il matrimonio»

di Cristina Siciliano

Al Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini, tutto è possibile. E lo ha dimostrato quanto è accaduto al gieffino Mirko Brunetti che, nel corso dell'ultima puntata del reality, ha visto entrare nella casa come nuova concorrente la sua ex fidanzata Perla Vatiero. Tra i due c'è ancora molta complicità, anzi, pare che l'entrata di Perla abbia attirato particolarmente l'attenzione di Mirko Brunetti. Ed infatti, il gieffino ha fatto un’importante ammissione a Ciro e Paolo Masella. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Mirko Brunetti

«Lei è donna - ha spiegato Mirko Brunetti a Paolo e Ciro -.

Il gieffino ha aggiunto: «Però devo fare una confessione, non mi è indifferente e mai lo sarà, non ce la faccio, non lo sarà nemmeno tra anni. Per come ho vissuto Perla mancava solo che le mettessi l'anello al dito. Lei era tutto il mondo per me e così viceversa. Io mi vivo le cose in profondità e con lei è stata una storia davvero forte. Non tanto per gli anni passati insieme, a noi mancava solo l’anello al dito. Era come un vero matrimonio e la realtà dei fatti è questa. Lei era tutto il mondo per me e io sono sicuro che ero tutto il mondo per lei».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Novembre 2023, 09:41

