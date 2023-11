Greta Rossetti si sfoga: «Mirko può stare con chi vuole, io ho già deciso. Mi avete rotto le p***e»

di Redazione web

Greta Rossetti, in questo momento, sta osservando il suo fidanzato Mirko Brunetti che, all'interno della casa del Grande Fratello, si sta riavvicinando all'ex fidanzata Perla Vatiero. L'influencer non si è mai espressa apertamente su ciò che sente o prova a vedere il ragazzo così intimo con l'ex compagna ma ha sempre chiesto rispetto da parte dei fan che continuano a mandarle segnalazioni o a farle domande indiscrete. Nelle sue ultime storie, Greta si è lasciata andare a un duro sfogo chiedendo, per l'ennesima volta, rispetto.

Lo sfogo di Greta Rossetti

Greta Rossetti ha sempre detto che le avrebbe fatto piacere che Mirko Brunetti e Perla Vatiero, nel rispetto di ciò che avevano vissuto, riuscissero a chiarire e a chiudere una volta per tutte la loro storia. Forse, però, l'influencer non si aspettava che i due ex fidanzati ricondividessero una convivenza e, tantomeno, che sembrassero più presi che mai l'uno dall'altra. Greta, in questo momento, chiede solo rispetto da parte di chi le dice che dovrebbe esporsi di più in merito.



Ecco cos'ha scritto su Instagram: «Basta mi avete rotto... Ma chi siete voi per dirmi come, cosa e quando lo devo fare? Io la mia decisione l'ho già presa e come e quando e, soprattutto, se vorrò dirla, lo deciderò solo io. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole, provare l'amore con chi vuole e quando vuole, basta che sia felice, nessuno gli ha mai messo il bastone fra le ruote, anzi... Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo e mai lo farò perché l'amore è libertà e se lo riscoprirà con un'altra persona, sarò contenta per lui.

Perla: "Per me l'attrazione è una cosa, l'infatuazione è una cosa, l'innamoramento è una cosa e amare è ancora un'altra cosa. Io a te ti ho amato più della mia vita"

Mirko: "Anche io" ❤️‍🩹#grandefratello #perletti pic.twitter.com/dD2xzBGn8n — Angela Diga (@ACriginia) November 23, 2023

Mirko e Perla al GF

Intanto, dentro alla casa del GF, i confronti tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero continuano. Proprio, nelle scorse ore, dopo l'ennesimo scambio di opinioni, i due, che si sono anche commossi mentre parlavano, si sono abbracciati e Perla ha detto: «Io ti ho amato più della mia vita», Mirko ha risposto «Anche io».

