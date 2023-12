Grande Fratello, Beatrice Luzzi "ha bisogno di affetto" e poi promette: «Vi eliminerò tutti, uno a settimana»

di Redazione web

Beatrice Luzzi è la grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello: i fan del programma la danno già come vincitrice perché pensano che abbia dimostrato di avere molto carattere e di non temere i giudizi degli altri inquilini della casa. Nonostante il fatto che, ogni settimana, è la preferita del pubblico, anche Beatrice comincia a soffrire un po' la mancanza dei suoi figli e della sua famiglia ma, poi, quando si riprende dalla nostalgia, promette sempre di cercare di arrivare fino alla fine.

La nostalgia di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, quando si racconta ai suoi compagni di avventura, dice sempre che le persone più importanti della sua vita sono i suoi figli: Valentino ed Elia. Per loro, l'attrice ha detto di avere accantonato la carriera per un periodo e di essere stata una mamma molto presente. Insomma, le mancano molto. Qualche ora fa, durante la festa in casa a tema "pirati", Beatrice confidandosi con l'amica di vecchia data, Sara Ricci, ha detto: «Sono abituata ad avere abbracci, baci, odori, carne, affetto e mi manca tanto perciò ho bisogno di abbracciare… ho bisogno di affetto e i miei figli mi mancano».

Beatrice, però, cerca di non scoraggiarsi e di vivere al meglio la sua avventura all'interno del reality show, tanto che poi, a cena, in modo scherzoso ma deciso ha detto: «Vi eliminerò tutti...

"VI ELIMINERÒ TUTTI, UNO A SETTIMANA!!!"



Tu la mente, noi il braccio 💪🏼#GrandeFratello



pic.twitter.com/axAKPlTssM — 𝕊𝕀𝕃𝕃 ⚡️ (@tradoloreenoia) December 1, 2023

I commenti dei fan

Dopo avere pronunciato questa frase, Beatrice Luzzi ha sorriso e così hanno fatto gli altri gieffini ma i fan sui social sono sicurissimi che tutto ciò accadrà e qualcuno ha scritto: «L'unica che merita di andare avanti nel gioco, la più forte di tutti» oppure «Li eliminerà tutti perché tutti, in un modo o nell'altro, sono falsi mentre lei le cose le dice in faccia».

