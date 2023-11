Grande Fratello, Mirko e Perla sempre più vicini: «Durante il gioco della bottiglia, lui ha provato più volte a direzionarla verso di lei»

di Redazione web

Mirko Brunetti e Perla Vatiero non riescono proprio a stare lontani l'uno dall'altra e lo dimostrano i tanti video che circolano sul web. I due ex fidanzati, che si sono ritrovati insieme al Grande Fratello, in questi giorni, si stanno confrontando sui loro sentimenti e sul loro rapporto, la scorsa notte hanno anche dormito nello stesso letto e l'atmosfera che si è creata sotto alle coperte ha fatto effetto a entrambi. Prima di coricarsi, però, hanno giocato al gioco della bottiglia e, più di qualche volta, Mirko ha provato a barare. Ecco cosa è successo.

Mirko e Perla al gioco della bottiglia

Il gioco della bottiglia è uno dei preferiti degli inquilini di questa edizione del Grande Fratello. La versione, tuttavia, non è quella classica, ovvero che i due prescelti devono darsi un bacio, ma è un po' rivisitata: quando qualcuno non vuole baciare un altro concorrente, si può sempre giocare la carta del pegno e fare ciò che c'è scritto nei bigliettini "punitivi". Comunque sia, le basi del gioco rimangono quelle di sempre e, proprio per questo, nelle scorse ore, Mirko Brunetti potrebbe aver pensato che direzionare la bottiglia nei confronti di Perla Vatiero gli avrebbe permesso di baciarla.

Gli utenti su Twitter, ai quali non sfugge nulla, se ne sono accorti e qualcuno ha commentato scrivendo: «Il gioco della bottiglia versione Mirko Brunetti: lui ha provato più volte a direzionarla verso di lei», «Per Mirko ogni scusa potrebbe essere buona per provarci con Perla» oppure «Quando si tratta di lei, lui diventa proprio un bambino».

vi presento mirko il sottone che voleva baciare perla così tanto da fare il cretino e direzionare la bottiglia verso la sua posizione 🤡💖🫶🏻#perletti #grandefratello pic.twitter.com/91ny4AiWhI — cdm horny (@riverhaz) November 30, 2023

L'entrata di Greta Rossetti

Tuttavia, i fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono un po' preoccupati per il loro riavvicinamento che potrebbe essere messo in crisi dall'entrata in casa di Greta Rossetti durante la prossima puntata del GF. L'influencer ha lasciato in diretta il gieffino ma in tanti pensano che entri nella casa per riconquistarlo e intromettersi di nuovo tra lui e Perla: la storia di Temptation Island si ripeterà?

