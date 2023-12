Grande Fratello, Mirko e Greta si confrontano: «Mi dispiace, ma non sei intelligente per niente»

di Redazione web

Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti stanno rivivendo una specie di deja vu all'interno della casa del Grande Fratello. I tre, infatti, dovranno convivere e l'imbarazzo è palpabile. L'influencer, sui social, ha garantito di non essere entrata in gioco per intromettersi tra l'ex fidanzato e Perla, anche se, in molti non credono che i tre riusciranno a essere indifferenti gli uni agli altri. Al termine della puntata, c'è stato un primo scambio di battute tra Mirko e Greta.

Il confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti

Subito dopo la puntata, Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno avuto un primo confronto e l'influencer ha detto: «Io farò il mio percorso, voi avete il vostro, quindi non preoccuparti». Il gieffino ha risposto: «No, qui io sono Mirko e basta, non c'è un voi e nemmeno un noi. Ti devo dire, però, che tante cose mi hanno fatto stare male veramente», Greta ha ribattuto: «Eh perché non sei intelligente, proprio per niente, quindi, non ti devi tanto meravigliare perché è giusto così. Pensavo fossi più intelligente sinceramente, però va be, non importa, va bene così».

Sei entrato dichiarando a tutti quanto amassi Greta.

Alla prima occasione, non appena hai visto la tua ex, hai colto l’occasione per “farti lasciare”. Adesso la rivedi, comprendi quanto sia in difficoltà e non la guardi neppure. #GrandeFratello 🥶 pic.twitter.com/2ObBpOiK2E — Oltracotanza (@di_alosh) December 3, 2023

I commenti dei fan

I fan del Grande Fratello, quando è entrata Greta Rossetti in casa, sono letteralmente impazziti. In tanti si aspettano di vedere scintille e magari un avvicinamento dell'influencer a qualche altro gieffino. Qualcuno ha scritto: «Se lui si fosse sentito tanto in difficoltà, non sarebbe entrato in casa», «Lui proprio senza attributi» oppure «Perla e Mirko sofriranno tantissimo la presenza di Greta».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA