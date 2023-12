Grande Fratello, Greta Rossetti e Vittorio Menozzi flirt in corso: «Mi fidanzerei con te, subito»

di Redazione web

Gli equilibri all'interno della casa del Grande Fratello sono stati scossi dall'entrata dei nuovi concorrenti che stanno stringendo alleanze, amicizie e anche flirtando con i gieffini già all'interno della casa. Sembra proprio il caso di Vittorio Menozzi e Greta Rossetti che sarebbero sempre più vicini. In tanti si chiedono se tra i due possa esserci più di un'amicizia e, nel frattempo, loro si scambiano sguardi intensi e frecciatine.

Il dialogo tra Greta Rossetti e Vittorio Menozzi

L'ingresso di Greta Rossetti all'interno della casa del Grande Fratello non ha lasciato indifferenti i gieffini già in gioco. Infatti, se da una parte ci sono Mirko Brunetti che non ha ancora capito quali siano i suoi sentimenti e Perla Vatiero che, invece, sta cercando di essere indifferente al triangolo che si è venuto a creare e del quale fa parte, dall'altro lato c'è Vittorio Menozzi. Il "fattore X" che nessuno aveva considerato. Il modello, infatti, si è molto avvicinato a Greta e lei ricambia le sue attenzioni. Nelle scorse ore, i due stavano discutendo del look di Vittorio e l'influencer gli ha detto che starebbe molto bene con i capelli corti. Lui, tuttavia, non era molto convinto, quindi, Greta decisa gli ha detto: «Domani ti taglio i capelli, sei devastante...

Greta a Vittorio

“Domani ti taglio i capelli..

sei devastante..

mi fidanzerei con te subito”

Questo cinema davanti a pirko😭✈️#grandefratello pic.twitter.com/BnQaLA2ahP — RØ 🏳️‍🌈⃤── (@LaRo__91) December 8, 2023

I commenti dei fan

Ai fan del Grande Fratello, l'ipotetica coppia Greta Rossetti e Vittorio Menozzi piace molto. In tanti hanno commentato: «Ma quale Mirko? Greta merita molto di più», «Spero che Vittorio non cada nella rete della tentatrice, ruolo che sa fare benissimo» oppure «Non toccate i capelli di Vittorio».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 12:18

