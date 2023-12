Grande Fratello, Greta Rossetti e Vittorio Menozzi sempre più vicini: «Era l'unico modo per baciarti»

L'entrata di Greta Rossetti al Grande Fratello sembra avere scombussolato gli equilibri della casa. L'ormai ex fidanzata di Mirko Brunetti, sembra essersi completamente dimenticata di lui e avere messo gli occhi su un altro gieffino: Vittorio Menozzi. L'intesa tra i due continua a crescere e, nelle scorse ore, si sono anche scambiati un bacio che li ha fatti avvicinare ancora di più. I fan del programma, su Twitter, sostengono l'ipotetica nuova coppia.

Greta Rossetti e Vittorio Menozzi si sono baciati. Tuttavia, è necessario smorzare un po' l'entusiasmo di chi li vede già insieme: infatti, la tenerezza che si sono scambiati faceva parte di una prova a cui gli autori hanno sottoposto i gieffini. Comunque sia, i fan del Grande Fratello continuano a sottolineare la forte intesa tra i due gieffini che si sorridono, si capiscono con uno sguardo, ridono e si confidano. Inoltre, le parole che Greta ha rivolto a Vittorio, hanno letteralmente fatto impazzire gli ammiratori del GF. L'ex tentatrice di Temptation Island, dopo la prova romantica, ha detto al modello: «(La prova, ndr) Era l'unico modo per farmi baciare da te» e lui ha risposto: «Magari io non aspettavo altro, chi lo sa».

Boh può essere amicizia,

l’inizio di qualcosa whatever

e per me Vittorio può continuare a stare esattamente come sta perché vale a prescindere.

Una cosa è certa così non l’ho mai visto con nessuno🤏#grandefratellopic.twitter.com/tDa4pEp2Dw