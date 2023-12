Elenoire Ferruzzi contro il GF: «Avete rotto il ca***! Gli ascolti non si alzano, è ora di chiudere»

di Redazione web

Elenoire Ferruzzi deve avere assistito all'ultima puntata del Grande Fratello in cui c'è stato l'ennesimo confronto tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. L'ex gieffina non deve, però, aver gradito la storia dei tre ex concorrenti di Temptation Island e, infatti, si è espressa molto duramente sul proprio profilo Twitter. Elenoire sostiene che sia tutto completamente finto. Ecco cos'ha scritto.

Lo sfogo di Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. L'influencer, che spesso si esprime sui social in modo colorito e senza troppi giri di parole, si è espressa in merito all'attuale edizione del reality show. Elenoire, sul proprio profilo Twitter, ha scritto: «Ma basta con queste storie stupide e finte di questi tre, avete rotto il ca***! Tanto gli ascolti non si alzano! Provate con un’autopsia in diretta! Ma che ca*** gliene frega alla gente di sti quattro def***! Con queste storie finte inutili! Ma non fatevi prendere per il cu**! La gente non ne puo’ piu di queste stro***! Spero che quest'anno abbiano capito che è un programma da chiudere!».

Poi, una follower di Elenoire ha risposto: «Disse colei a cui soldi, fama e storielle nel gf hanno fatto molto comodo al tempo!». Quindi, l'ex gieffina ha scritto: «Mi hanno fatto comodo solo i soldi tesoro come fanno comodo a tutti, nessuno va a lavorare per la gloria, quello per me è stato un lavoro.

Sempre e per forza spingere delle storie inesistenti di quattro sfigati di merda la gente è stanca di vedere queste cagate! Vi prendono per il culo in continuazione nulla è vero di quello che vedete nulla, L’unica cosa vera che c’è in quel programma sono le emozioni provate di… — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) December 11, 2023

La verità di Elenoire

Infine, Elenoire Ferruzzi ha aggiunto un altro tweet in cui spiega: «Sempre e per forza spingere delle storie inesistenti di quattro sfigati di me***, la gente è stanca di vedere queste ca***! Vi prendono per il cu*** in continuazione, nulla è vero di quello che vedete. Nulla, L’unica cosa vera che c’è in quel programma sono le emozioni provate di quando venivano a trovarci i nostri parenti e stop».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA