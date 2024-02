Cyberbullismo e sextortion, cresce l'allarme per i più piccoli: vittime di pedopornografia anche i minori di 13 anni. I dati della polizia postale

Minorenni sempre più in pericolo per le minacce del web. Negli ultimi 10 anni, il panorama del rischio online per i minori si è ampliato, arrivando ad esprimersi con manifestazioni cibernetiche per ogni tipo di fragilità tipica dell’adolescenza.



La pandemia ha impresso un’accelerazione ulteriore al processo di alfabetizzazione informatica dei bambini e degli adolescenti, mostrando subito la complessità che tale anticipazione può determinare. Sono ben 3444 le denunce sporte negli Uffici della Specialità nel 2023 che hanno riguardato forme di aggressione online in danno di minorenni: un numero impressionante di casi in cui le fragilità evolutive, lo sviluppo tecnologico, la socializzazione via web hanno prodotto un disagio e pericolo per bambini e ragazzi richiedendo un impegno incessante della Polizia di Stato e degli specialisti della Polizia Postale.

Le principali minacce: pedopornografia, adescamento, cyberbullismo e non solo

Martedì 6 febbraio, alle 10.30, la Polizia di Stato e Unieuro presentano l’evento #cuoriconnessi presso i Lumina Studios in Roma Saxa Rubra.

L’evento si terrà in occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale per la sicurezza in rete.

Il progetto educativo, giunto all'8^ edizione, si inserisce nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione sui rischi connessi all’utilizzo della rete internet da parte dei minori, ed è finalizzato alla prevenzione del diffondersi del fenomeno del cyberbullismo e di tutte le forme di prevaricazione connesse all’uso distorto della rete.

In occasione dell'evento di lancio, oltre al pubblico di giovani presenti in sala, saranno collegati in modalità live streaming, migliaia di studenti degli istituti scolastici nazionali che hanno aderito alla campagna.

Interverranno il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia Vittorio Pisani e numerosi testimonial del mondo della cultura e dello sport.