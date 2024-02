Sedicenne accoltellato per strada, arrestato un 15enne per tentato omicidio: si è presentato in caserma (di notte) con l'avvocato

di Redazione web

Lite tra minorenni a Terzigno, in provincia di Napoli: 16enne accoltellato, fermato un 15enne. Ieri sera i carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano sono intervenuti nella locale clinica «Santa Lucia» per un 16enne incensurato ferito da un'arma da taglio alla gamba sinistra e al fianco sinistro. Le indagini dei carabinieri coordinati dall'Autorità giudiziaria hanno permesso di individuare il probabile aggressore.



Si tratta di un 15enne incensurato, i fatti sarebbero avvenuti verso le 20 a Terzigno in via Aielli mentre i motivi del gesto non sono ancora chiari e sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento.

L'arresto per tentato omicidio

La vittima è stata trasferita nell'ospedale di Sarno, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

