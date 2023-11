Due ventenni aggrediti dal branco: uno colpito da 8 coltellate è in fin di vita. Arrestati tre minorenni: avevano ancora gli abiti sporchi di sangue

di Redazione web

Circondati da un branco di dieci ragazzi, due giovani di 21 e 22 anni, sono stati aggrediti in modo feroce e raggiunti da otto colpi di coltello. E' accaduto stanotte in corso Como a Milano, zona di movida e violenza. Alcuni degli aggressori erano giovanissimi, anche più delle vittime.

Tentato omicidio

Nel cuore della notte, intorno alle 2:20 i due amici sarebbero stati accerchiati e aggrediti dal gruppo: il più giovane dei due, un 21enne è stato colpito con una coltellata alla mano, una ferita non grave, l'altro, invece, è stato centrato da otto fendenti all'addome ed è stato ricoverato in codice rosso al Fatebenefratelli, in condizioni definite molto gravi dai medici, con un polmone collassato ed una prognosi riservata.

Fermati tre ragazzi

Tra gli aggressori fermati dalle forze dell'ordine, un ragazzo italiano di appena 16 anni e due marocchini di 16 e 17 anni, riconosciuti dagli amici delle vittime ed ora accusati di tentato omicidio. Uno dei tre, infatti, aveva ancora gli abiti sporchi di sangue, ma le indagini della polizia proseguono alla ricerca degli altri componenti del branco. Sembra che all'origine dell'aggressione ci siano motivi futili.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA