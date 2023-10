Manager violentata ai Navigli, il racconto choc dello stupro: «L'alcol dopo le chiacchiere a cena, poi non ricordo più nulla»

Si sveglia al mattino nel suo letto con dolori fisici ed una sensazione angosciante, quella di essere stata la vittima di una violenza sessuale di gruppo, di cui non ricorda nulla. «Hanno abusato di me», confida la donna, una 32enne manager a Milano, al fidanzato. Si rivolge ai carabinieri, racconta della serata in un locale della movida milanese, di cui conosce i proprietari, teatro delle violenze, commesse da tre giovani uomini, scrive il Corriere della Sera.

Scopre che il figlio di 14 anni è gay leggendo il diario: «Ti butto giù dal balcone, dimostra che sei un uomo e diventa normale»

Denuncia ai carabinieri

Partono le indagini dei militari dell'Arma, che ricostruiscono quella notte del 16 marzo, quando la la 32enne, ubriaca e dunque non in grado di valutare la situazione in cui si trovava, è stata violentata a due passi dalla Darsena da tre uomini che ora rischiano il processo per violenza sessuale di gruppo. Il trio, però, sostiene che la donna fosse consenziente.

Coppia sadomaso sequestra un uomo: «Con una pistola in mano, mi ha detto di inginocchiarmi». Vittima umiliata davanti al "padrone" e alla "schiava"