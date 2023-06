Silvio Berlusconi morto, le lacrime da Sacchi a Galliani, da Dell'Utri a Calderoli

Silvio Berlusconi è morto all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset non ce l'ha fatta. All'età di 86 anni era stato ricoverato, nuovamente, dopo il primo ricovero iniziato il 5 aprile scorso e terminato il 19 maggio, dopo ben 45 giorni di lotta.

Il politico e imprenditore italiano, conosciuto anche come il Cavaliere, soprannome assegnatogli dal giornalista sportivo Gianni Brera in ragione dell'onoreficenza ricevuta nel 1997 a Cavaliere del Lavoro, è stato un protagonista assoluto per oltre 30 anni della storia del nostro Paese. E, adesso, in tanti piangono la sua scomparsa. Molti, appresa la notizia, hanno versato lacrime di tristezza.

Silvio Berlusconi, a chi andrà l'eredità? Da Mediaset a Fininvest, fino a Forza Italia: un impero da spartire

Silvio Berlusconi è morto a 86 anni. Addio all'imprenditore tre volte premier, fondatore di Mediaset e Forza Italia