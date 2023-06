Silvio Berlusconi morto, Gerry Scotti: «Grazie, ci mancherai»

di Redazione Web

Gerry Scotti da sempre è un volto Mediaset. Se il conduttore, negli anni, è riuscito a entrare nel cuore di tutti gli italiani è anche e soprattutto merito di chi ha permesso che la sua simpatia entrasse in tutte le case. Ed è proprio per questo che un suo ultimo saluto a Silvio Berlusconi non poteva certo mancare. L'ex premier è morto da poche ore e il conduttore ha condiviso sui social un pensiero per il Cavaliere che commuove i fan.

Berlusconi, il toccante addio del Milan: «Sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide». Le lacrime di Sacchi, Baresi e Ancelotti

Silvio Berlusconi morto, le lacrime da Sacchi a Galliani, da Dell'Utri a Calderoli

Silvio Berlusconi morto, il ricordo di Gerry Scotti

«Vorrei ricordare il Presidente Silvio Berlusconi con una semplice parola: grazie. Grazie per ciò che è stato nella mia vita ed in quella di tutti noi. Grazie per aver potuto godere della sua stima e del suo affetto. Ci mancherà. Un abbraccio ai suoi figli ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene», ha scritto Gerry su Instagram.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA