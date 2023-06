Berlusconi e l'eredità, Marta Fascina e la 'lotta intestina' con i figli di Silvio: il vero motivo del «non matrimonio»

di Redazione web

Nell'ultimo periodo della vita di Silvio Berlusconi, Marta Fascina è diventata un punto di riferimento anche per i figli del Cav. È stata sempre al suo fianco, mettendo da parte il resto. Ha pensato solo al compagno e lo ha affiancato giorno dopo giorno nella malattia in ospedale. Il suo telefono squillava tutte le volte che uno di loro voleva un aggiornamento sulle condizioni del papà. E si è avvicinata a Marina, la più grande dei "fantastici 5" e quella con più responsabilità riguardo il futuro. Il loro rapporto ha trovato un equilibrio e sarà interessante capire come svilupperà ora e come Marta Fascina resterà attaccata alla famiglia. Però, il suo arrivo sul pianeta B., è stato tutt'altro che semplice.

Marta Fascina e i figli di Berlusconi

Arrivata dopo Francesca Pascale nel 2020, quasi dal nulla, Marta Fascina ci ha messo del tempo a farsi accettare dalla famiglia di Silvio Berlusconi. I cinque figli, protettivi verso il papà, ma anche verso le immense fortune di famiglia, non hanno visto bene il nuovo amore. Facile, dai loro occhi, immaginare il peggio in una situazione del genere.

Berlusconi avrebbe voluto sposare Marta, facendola diventare la sua terza e ultima moglie anche per la legge. Ma, secondo fonti interne alla famiglia, avrebbe trovato il muro dei figli. A preoccupare gli eredi diretti, la possibilità che Fascina potesse mettere le mani su Fininvest, detenuta per oltre il 60% da Berlusconi e solo in piccola parte da Marina e Pier Silvio.

Il non matrimonio

Per evitare che Marta Fascina diventasse la moglie di Berlusconi, i due hanno celebrato un finto matrimonio. O meglio, il "non matrimonio", come è stato etichettato da tutti, che ha reso Marta Fascina la "non moglie" di Silvio. Sposare Silvio era il suo sogno, così il Cav ha organizzato delle nozze fittizie, senza alcun valore legale. Alla cerimonia hanno presenziato tutti i figli, eccezion fatta per Pier Silvio, ufficialmente assente per tenersi lontano dal rischio Covid.

Prima della cerimonia, l'attenzione era proprio alla presenza dei figli. Fino all'ultimo si è vociferato della possibile assenza, propio in segno dissenso verso quelle nozze. Alla fine non è stato così. La discussione però, è rimasta aperta. E adesso il nuovo ruolo di Marta Fascina diventerà un argomento di famiglia.

