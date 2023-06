Giorgia Soleri sull'app di dating, dopo Damiano la nuova vita da single: «Non cerco nulla di serio»

di Redazione web

Giorgia Soleri, dopo l'addio a Damiano David, volta pagina e si tuffa nel mondo delle app di dating. L'influencer e modella ha creato il suo profilo su Bumble, app "sorella" di Tinder, fondata da una delle sue inventrici. Un'app che mette al centro le donne, in perfetto stile Soleri.

Giorgia Soleri sull'app di dating

La sua pagina su Bumble è stata trovata da alcuni utenti a Milano, che l'hanno ripostata poi su un gruppo Facebook. Il profilo, scrive Repubblica, sarebbe verificato, anche se non è certo che si tratti davvero di lei, dal momento che è facilissimo falsificare un contatto del genere. In ogni caso, la descrizione ha attirato l'attenzione degli utenti. Giorgia Soleri si definisce atea, ammette di allenarsi in palestra regolarmente, ma soprattutto, non cerca niente di serio.

La rottura con Damiano

Nelle ultime settimane è stata resa nota la fine della storia con Damiano David, dopo sei anni.

