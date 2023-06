Jennifer Lopez e Ben Affleck pronti a rinnovare le promesse di matrimonio: crisi (definitivamente) smentita?

di Redazione web

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno formato una delle coppie più chiacchierate dei primi anni 2000. La popstar e l'attore si sono, infatti, fidanzati per la prima volta nel 2002 e, dopo una relazione fatta di tira e molla, si sono lasciati definitivamente nel 2004. Entrambi hanno, poi, condotto le loro vite sposandosi e diventando genitori, salvo, poi, ritrovarsi molto più adulti di quando si erano lasciati. Jennifer e Ben sono convolati a nozze nel 2022 e, ora, a distanza di un anno dal matrimonio vorrebbero rinnovare le promesse.

Mentre voi ridete e scherzate Jennifer Lopez e Ben Affleck sono già sposati da 48 settimane e lui ha dovuto rispettare il contratto prematrimoniale giá 192 volte....'na faticaccia pic.twitter.com/QemMHvgs8U — BOBOROCK (@boborock55) June 19, 2023

Jennifer Lopez e Ben Affleck più innamorati che mai

Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero più innamorati che mai e, proprio per questo motivo, vorrebbero rinnovare le promesse di matrimonio. Una fonte molto vicina alla coppia ha rilasciato alcune dichiarazione al Daily Mail: «Jen e Ben sono innamorati come non lo sono mai stati e quest’ultimo anno di matrimonio è stato, in una parola, spettacolare. Non stanno dando per scontata la seconda possibilità datagli dalla vita. Starebbero, infatti, progettando una sontuosa festa all'interno della loro nuova casa, appena acquistata a Los Angeles.

Jennifer Lopez, Ben Affleck e le presunte crisi di coppia

Jennifer Lopez e Ben Affleck, ultimamente, sono stati sotto i riflettori per le presunte crisi che avrebbero minacciato seriamente il loro matrimonio. Inoltre, i fan più accaniti della coppia riportavano sui social vari video o scatti in cui sembrava che tra i due ci fosse tensione. Con il rinnovo delle promesse, però, i Bennifer potrebbero scacciare definitivamente le voci di possibili rotture.

