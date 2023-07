Alessia Marcuzzi, la figlia Mia è sempre più identica a lei. «Vuole fare l'attrice, ma...»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi (50 anni) sta vivendo un'estate all'insegna delle vacanze con i suoi amici e familiari, in attesa di iniziare una nuova impegnatissima stagione televisiva che la vedrà al timone della seconda edizione di "Boomerissima", di cui è anche autrice perché, come ha detto lei «La parte più bella in tv è quella della creazione».

Prima di tornare negli studi televisivi della Rai, dopo essere stata per oltre 26 anni in Mediaset, la conduttrice romana si gode alcuni momenti di pausa con la sua famiglia, in particolare con la piccola Mia (a settembre 12 anni), e i fan non hanno potuto non notare la somiglianza che c'è tra mamma e figlia.

Alessia Marcuzzi e Mia, sempre più identiche

Mia Facchinetti, la seconda figlia di Alessia Marcuzzi, avuta dall'ex compagno Francesco Facchinetti è sempre più identica alla mamma: capelli biondi, sopracciglia bianchissime e il sorriso stampato sul viso. I fan di Alessia Marcuzzi la adorano e commentano sempre molto positivamente le foto che la mamma condivide con loro, «Mia è bellissima, si vede che è una bambina felice, sempre più uguale alla mamma».

Durante una delle ultime interviste rilasciate, Alessia Marcuzzi ha rivelato che la figlia vorrebbe diventare un'attrice: «Mia è forte, vuole fare l’attrice. Le ho detto che deve andare bene a scuola e deve studiare, sogno che diventi una donna libera. Ha respirato la passione del cinema a casa, abbiamo visto insieme la notte degli Oscar da quando è piccola.

La piccola di casa sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro e con due genitori come loro, professionisti nei loro settori, i fan sono sicuri che saprà come mostrare a tutti il suo talento.

