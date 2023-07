Alessia Marcuzzi vede Barbie al cinema, la reazione sorprendente: «Ha rischiato di avere una borsa in faccia»

di Redazione Web

Da quando il film di Barbie è uscito al cinema, è scoppiata una vera e propria mania sia in Italia, che nel resto del mondo. A dimostrarlo è anche Alessia Marcuzzi, che nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un suo video con una didascalia a corredo: «Dopo aver visto Barbie al cinema». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Alessia Marcuzzi a Londra da mamma e papà: «Contenti che andiamo al ristorante?». La risposta è epica

Alessia Marcuzzi, bufera per lo spot sul gelato: «Non ci crede nessuno che lo mangi»

Nel video che Alessia Marcuzzi ha pubblicato sul suo profilo Instagram, non si può fare a meno di notare la showgirl che corre per le strade di Londra e saltella dalla felicità con la borsa in mano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA