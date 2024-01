Oscar 2024, Ryan Gosling contro l'Academy per aver snobbato Margot Robbie e Greta Gerwig: «Non c'è Ken senza Barbie»

di Redazione web

Un successo che lascia l'amaro in bocca. La nomination agli Oscar 2024 ha lasciato Ryan Gosling a combattare con emozioni contrastanti. Da una parte l'attore, che corre come miglior attore non protagonista per il ruolo di Ken nella pellicola Barbie di Greta Gerwig, si dice «orgoglioso» per la candidatura, dall'altra «pieno di rabbia», per lo schiaffo dell'Academy alla protagonista del film, Margot Robbie, e alla stessa regista Gerwig.

«Non c'è Ken senza Barbie e non c'è film su Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone più responsabili per questo film che ha fatto la storia», ha protestato Ryan Gosling: «Dire che sono deluso è dire nulla».

Gerwig non è entrata nella cinquina dell'Oscar al miglior regista, mentre Robbie, che ha retto sulle spalle tutto il peso del film fenomeno dell'estate, è stata snobbata come migliore attrice in una delle decisioni che più hanno fatto discutere dopo l'annuncio delle nomination.

