Oscar 2024: a Oppenheimer 13 nomination, fuori Margot Robbie e Greta Gerwig di Barbie, flop per Leonardo DiCaprio. Ecco tutte le nomination

Come nelle previsioni, Oppenheimer di Christopher Nolan guida la corsa agli Oscar 2024 con ben 13 candidature, una in meno del record di sempre. Povere Creature! di Yorghos Lanthimos è arrivato secondo con undici chance agli Oscar del 10 marzo che include una quarta nomination per la protagonista Emma Stone. Al terzo Posto con dieci candidature Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (alla sua decima chance), davanti a Barbie con otto (e due grandi escluse, Greta Gerwig nella categoria dei registi e Margot Robbie tra le migliori attrici). Le nomination, scelte da membri dell'Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate martedì 23 gennaio al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid. Successo per l'Italia con Matteo Garrone che entra ufficialmente nella cinquina dei migliori film stranieri.

I grandi esclusi

Margot Robbie di Barbie e Leonardo DiCaprio per Killers of the Flower Moon sono stati i grandi snobbati delle nomination agli Oscar 2024. Esclusa dalla gara anche la regista di Barbie, Greta Gerwig, presa in considerazione per la miglior sceneggiatura non originale con il marito Noah Baumbach.

Il trionfo di Netflix

Netflix è, come in passato, in testa alle nomination con ben 18 candidature agli Oscar 2024, più di ogni altro studio. Seguono Apple con 13, la divisione della Disney Searchligt e Universal. Netflix, che non ha mai vinto come miglior film, è in corsa con Maestro di Bradley Cooper.

Le speranze dell'Academy

Oppenheimer e Barbie sono stati i film fenomeno dell'estate con complessivi 2,3 miliardi di dollari di incassi al box office globale. Una speranza per l'Academy e per la Abc che un buon numero di spettatori seguiranno la notte delle stelle del 10 marzo, invertendo il declino di audience delle ultime cerimonie.

Di seguito tutte le candidature agli Oscar 2024.