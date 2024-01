Barbie, Ryan Gosling (Ken) non vuole che le sue figlie vedano il film: ecco il motivo

di Alessia Di Fiore

Barbie, il film dell'anno, deve il suo successo anche alla presenza di Ryan Gosling e della sua magistrale interpretazione di Ken. Nonostante ciò, l'attore ha dichiarato di non volere che le sue figlie guardino il film, e ha rivelato le sue titubanze.

Il motivo non risiede assolutamente nelle attualissime tematiche del film, di grande spunto per delle giovani donne, ne nell'ambientazione, ma l'attore ha una motivazione molto più "personale".

Niente Barbie alle figlie

Ha dichiarato a E!News: «Non so se qualcuno debba mai vedere il proprio padre come Ken. Non so quale possa essere l’età giusta per vedere un padre recitare un ruolo così. Diventa piuttosto folle. Hanno visto piccole parti e sono venute sul set un giorno, quando ho fatto un grande numero musicale», ha raccontato Ryan.

Sarebbe dunque un modo per preservare le proprie figlie dall'imbarazzo di vedere il proprio papà nei panni del personaggio Mattel, per quanto Gosling abbia dichiarato più volte di aver accettato questa parte con lo scopo di creare uhn contenuto per le proprie figlie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 20:39

