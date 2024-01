Barbie, la rivelazione di Billie Eilish: «La canzone scritta per il film mi ha salvata dalla depressione»

di Alessia Di Fiore

Billie Eilish insieme a suo fratello Finneas ha vinto il Golden Globe per la migliore canzone con What Was I Made For?, brano composto dalla musicista per la pellicola di Greta Gerwig, Barbie.

Il discorso

Durante il discorso di ringraziamento, Billie ha detto: «È stato esattamente un anno fa, circa, che ci è stato mostrato il film, e in quel momento ero davvero molto infelice e depressa. E scrivere quella canzone un po’ mi ha salvato. E un anno dopo, eccoci qui. È davvero surreale e mi sento incredibilmente fortunata e grata», afferma la cantante commossa.

Poi continua: «Non mi aspettavo questo momento. Grazie a mio fratello Finneas. È grazie a te che sono quello che sono. Voglio ringraziare Greta (Gerwig, regista del film) e Noah (Baumbach, co-sceneggiatore) per aver realizzato questo film incredibile. Voglio ringraziare Margot (Robbie, protagonista) per essere la Margot che conosciamo e amiamo».

«Mi spaventate a morte»

Poi prima di scendere dal palco, si è rivolta ai suoi colleghi nominati per la stessa categoria: «Mi spaventate a morte, tutti in questa stanza. Ma vi ringrazio tantissimo. Questo significa molto per me», conclude la Eilish.

