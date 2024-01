Golden Globe, al polso di Robert Downey Jr. spunta un "bollino blu": cos'è e a cosa serve il dispositivo (italiano)

di Redazione web

Robert Downey Jr. ha portato a casa il suo Golden Globe per Oppenheimer, e tra le decine di foto della premiazione a Beverly Hills i più attenti non avranno potuto fare a meno di osservare che al polso di Ironman, quando alza le braccia in segno di vittoria, spunta quello che ha l'aria di essere un adesivo azzurro. Non si tratta di un vezzo, bensì un vanto italiano.

Quelli indossati da Robert Downey Jr. sono il frutto della ricerca italiana sulle nanotecnologie, e in particolare sui cosiddetti punti quantici, che ha prodotto un laser indossabile 24 ore al giorno per combattere qualsiasi tipo di dolore. A produrla un'azienda veneta, Tao Technologies: «Stavo tornando dalle vacanze natalizie -ricorda il Ceo Fabio Fontana- quando mi ha chiamato un amico giornalista per dirmi che aveva seguito la diretta dell'evento e che aveva visto Downey Jr. indossare il mio prodotto. Pensavo scherzasse, poi però mi sono arrivate decine e decine di segnalazioni e, dopo essermi stropicciato gli occhi, ho capito che era tutto vero. Mi sono quindi documentato e ho scoperto che Ironman è un appassionato di nanotecnologie e che ha dato vita a una Fondazione per approfondire soluzioni tecnologiche avanzate al fine di salvare il mondo».

Il bollino sui polsi

C'è un motivo se la star di Hollywood ha deciso di applicare il dispositivo in prossimità dei polsi: «È un punto molto importante -spiega Fontana- soprattutto in agopuntura. Si tratta infatti del punto PC6 (pericardio 6) definito anche Maestro del Cuore, ha diversi usi noti alla scienza, ad esempio nella prevenzione del mal d'auto nei bambini, per la regolazione del battito cardiaco nel ciclismo e negli sport di endurance, ma il suo uso principale è proprio indicato nei momenti di forte emozione, proprio adatto ad una premiazione così significativa per la carriera di un attore».

Novak Djokovic

Alla cerimonia di Los Angeles dunque presente un pizzico d'Italia, ma il dispositivo ha già avuto importanti testimonial.

Come funziona

«Al centro della tecnologia le nanotecnologie e i punti quantici i cui scopritori sono stati di recente premiati con il premio Nobel per la chimica. Questo dispositivo è talmente utile a livello posturale e neurologico che può essere usato anche in disturbi più gravi. La rivista European Journal of Translational Myology e la prestigiosa banca dati del settore medico, Pubmed, hanno reso noto -dice Fontana- una ricerca realizzata, per conto dell'Università di Palermo, dal team guidato dal professor Giuseppe Messina, con la quale si è accertato che il laser indossabile è di aiuto per chi deve combattere contro patologie terribili come la sclerosi multipla. Lo studio ha dimostrato che il dispositivo favorisce l'aumento dei livelli di vitamina D, garantisce miglioramenti, statisticamente significativi, delle misure baropodometriche e determina una forza maggiore nella presa sia con la mano destra che con la mano sinistra. Risultati importanti che ci rendono ovviamente orgogliosi -conclude Fontana- e che dimostrano come il mondo delle nanotecnologie possa essere d'aiuto anche nel campo medico».

