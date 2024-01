Jamie Dornan, "Christian Grey" ricoverato in ospedale dopo il morso di un bruco velenoso: «Vivo per miracolo»

di Redazione web

Paura per Jamie Dornan, l'attore noto per aver interpretato Christian Grey nella trilogia «Cinquanta sfumature». Durante un viaggio in Portogallo è stato ricoverato con sintomi simili a quelli di un infarto, dopo essere stato morso da un bruco velenoso. «Sono fortunato a essere ancora vivo», ha detto l'attore.

Cosa è successo

A raccontare l'episodio è stato l'amico di Dornan, Gordon Smart, anche lui vittima dello stesso episodio. Dopo il una partita a golf in Portogallo, ho iniziato a sentire formicolio alla mano sinistra e solletico al braccio sinistro», ha raccontato Gordon Smart. «Sono figlio di un medico di famiglia e ho pensato: ‘Questo è il segno dell'inizio di un attacco di cuore'».

Così, è stato trasportato in ospedale e dimesso qualche ora dopo.

Circa una settimana dopo, grazie agli studi dei medici, hanno scoperto la natura del loro male: «Ci siamo imbattuti in bruchi velenosi che uccidono i cani e provocano attacchi di cuore ai 40enni. Siamo stati fortunati».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 14:50

