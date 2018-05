Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – Enfant prodige e figlia di Melanie Griffith, Dakota Johnson ha suscitato scalpore per l’interpretazione di Ana Steele, ingenua ragazzina che si lascia divorare dalla passione – pratiche sadomaso incluse – con il miliardario Christian Grey. L’ultimo capitolo della trilogia, Cinquanta sfumature di rosso, esce domani in versione home video (Dvd e Blu-ray Universal), ricco di contenuti speciali e dietro le quinte del fenomeno letterario di successo, nato dalla penna di E. L. James.Dopo aver girato il remake di Suspiria diretto da Luca Guadagnino, però, è finita in analisi. «Non sto scherzando – racconta – le riprese mi hanno incasinato a tal punto il cervello che sono andata in terapia. Faceva un freddo cane, il clima era secco e abbiamo girato in questo hotel abbandonato sulla cima di un monte». E così, per non essere più in balia dei progetti altrui, ha appena deciso di aprire una sua casa di produzione.«Macché: l’ultimo giorno sul set ero sopraffatta dalla nostalgia ma anche grata per quello che la saga mi ha regalato. Christian e Ana sono anime gemelle, si completano e sperimentano un costante flusso di potere. All’inizio lei era naïve ma poi acquista sicurezza».«Al contrario: la pellicola lancia un messaggio importante soprattutto per le giovani donne e Ana è un modello eccellente perché lotta per scoprire la loro forza e restare fedele a se stessa. È una figura moderna a cui guardare: intelligente, piena di dignità e grazia, dotata di empatia e rispetto per gli altri. Cosa chiedere di più?»«Quei ciak non sono mai facili, ma i personaggi sono travolti dall’amore ma anche da una passione dirompente quindi mi ci sono dovuta immergere. Senza Jamie Dornan non ce l’avrei fatta: ha regalato a Grey tenerezza e calore, rendendolo meno freddo e distante».«Credo lo saremo per sempre, dopo quello che abbiamo passato. D’altronde se non mi fossi fidata di lui non sarei andata fino in fondo»