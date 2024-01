Oscar, Whoopi Goldberg sulle mancate nomination di Greta Gerwing e Margot Robbie: «Nessun affronto, non tutti possono vincere»

di Redazione web

Barbie è stato il film evento dell'anno 2023: con il suo mondo tutto rosa e plasticoso è stato il lungometraggio che, a detta degli esperti cinefili, avrebbe riportato in vita il cinema dopo un periodo di stallo che durava dalla pandemia di Covid. Il film diretto dalla regista Greta Gerwing e con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling ha sbancato i botteghini di tutto il mondo e ha ottenuto otto nomination agli Oscar. Tra le candidature, tuttavia, non figurano proprio la regista e l'attrice australiana, mentre, compare l'attore di Ken. In tanti hanno urlato al fatto che il messaggio che voleva dare Barbie, ovvero dell'emancipazione femminile e della determinazione che è donna, sarebbe stato sovvertito ma, ad esempio, Whoopi Goldberg non la pensa così.

Le parole di Whoopi Goldberg

Greta Gerwing e Margot Robbie non sono in lista agli Oscar né per la migliore regia né per la migliore interpretazione femminile. Barbie concorre in molte altre categorie ma non nelle due in cui tutti si aspettavano. Proprio su questo, Whoopi Goldberg, che l'ambita statuetta d'oro l'ha vinta con Ghost nel 2001, si è espressa a "The View": «Conosco il film, conosco la grandezza e i soldi che sono stati investiti, ma proprio per tutti questi fattori, il fatto che Gerwing e Robbie non siano in corsa per l'Oscar, presuppone che qualcun altro non dovrebbe essere lì. Non tutti vincono non tutti ottengono ciò che vogliono. Non ci sono affronti. Bisognerebbe tenere a mente che non tutti ricevono un premio perché il giudizio è soggettivo. I film sono soggettivi. I film che il pubblico ama potrebbero non essere amati dalle persone che votano».

Anche Hilary Clinton si è espressa in merito su Twitter e riferendosi a Greta Gerwing e a Margot Robbie ha scritto: «Anche se può far male vincere al botteghino ma non portare a casa l'Oscar, i vostri milioni di fan vi adorano. Siete entrambi molto più di "Kenough"».

Greta & Margot,



While it can sting to win the box office but not take home the gold, your millions of fans love you.



You’re both so much more than Kenough.#HillaryBarbie — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 24, 2024

Le parole di Ryan Gosling

Proprio sulle mancate nomination della regista di Barbie, Greta Gerwing e della collega attrice Margot Robbie, si è espresso Ryan Gosling che alla Cnn ha detto: «Nessun riconoscimento sarebbe accettabile per qualcuno che non ci ha messo talento, grinta e genio. Dire che sono deluso dal fatto che non siano state nominate nelle rispettive categorie sarebbe un eufemismo.

