Oscar 2024, Sydney Sweeney come Angelina Jolie: all'after party con lo stesso abito indossato dall'attrice 20 anni fa

di Alessia Di Fiore

Una notte indimenticabile quella degli Oscar, carica di momenti emozinanti e di favolose stelle del cinema che calcano il tappeto rosso sfoggiando i loro abiti meravigliosi. Questa 96esima edizione è stata sensazionale e l'after party ospitato da Vanity Fair non è stato da meno.

Tra le stelle del cinema non poteva mancare la bella e talentuosa Sydney Sweeney, star di "Anyone but You" ed "Euphoria", che ha lasciato tutti senza fiato sfoggiando un nuovo taglio di capelli bob e un (non tanto nuovo) abito d'archivio del designer Marc Bouwer, couturier non nuovo a vestire le famose star di hollywood.

Un abito bianco in raso che non solo metteva in risalto la bellezza angelica dell'attrice, ma che nel lontano 2004 ha vestito un'altra amatissima attrice.

Quello di Sydney è stato infatti un'omaggio a Angelina Jolie che sfoggiò l'abito in occasione della 76esima edizione degli Academy Awards quando ha presentato il regista neozelandese Peter Jackson in nomination per la categoria Miglior Direzione Artistica per "Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re", film che quella sera entrò nella storia portandosi a casa ben 11 statuette.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Marzo 2024, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA