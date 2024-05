Jennifer Lopez e Ben Affleck verso il divorzio, l'ex moglie Jennifer Garner lo incoraggia a provarci: «Lavora sul matrimonio»

di Redazione Web

Jennifer Garner sta incoraggiando l'ex marito Ben Affleck a «lavorare sul suo matrimonio» con Jennifer Lopez mentre girano voci sul loro divorzio. Secondo quanto riferito da una fonte di Us Weekly Tuesday, l'ex attrice 52enne, che è stata sposata con il 51enne Affleck dal 2005 al 2018, sa anche come la fama «può mettere a dura prova» il rapporto della coppia.

Cosa sta succedendo tra marito e moglie

Il sostegno dell'attrice arriva mentre fonti hanno detto in esclusiva al sito di gossip Page Six che Affleck è «tornato in sé» riguardo alla sua relazione con Jennifer Lopez, 54 anni, e sa che sono diretti verso il divorzio. «Se ci fosse un modo per divorziare per motivi di follia temporanea - ha detto l'insider questo lunedì - Si sente come se gli ultimi due anni fossero stati solo un sogno febbrile, e ora è tornato in sé e capisce che non è possibile che funzioni».

Intanto, la scorsa settimana, i Bennifer hanno tentato di mettere a tacere le voci di una possibile rottura facendosi vedere molto insieme, dopo l'uscita dell'ennesima bad news, quella sulle case separate.

Le recenti uscite insieme

Nello stesso giorno, Affleck è andato a prendere JLo e la figlia della cantante Emme, 16 anni (papà Marc Anthony), per lo spettacolo teatrale della figlia quindicenne dell'attore, Seraphina, avuta con Garner. Gli scatti lo hanno ritratto col volto serio mentre il Daily Mail ha riferito che lui e la pop star non si sono baciati o abbracciati quando si sono visti.

L'ultimo avvistamento dei due insieme risale a domenica scorsa quando sono stati fotografati mentre partecipavano a un evento all'Aero Theatre di Santa Monica. Mentre guidava l'auto, l'attore ha apparentemente tentato di fermare le voci divergenti mostrando ai paparazzi la chiamata sul display del suo cellulare: quella di "Jennifer Affleck", che le era seduta accanto sul sedile passeggero.

La coppia, che si è sposata nel luglio 2022, deve ancora commentare la situazione sentimentale, ma non è un segreto che le luci della ribalta in passato abbiano messo a dura prova la loro relazione. Nel 2004, infatti, il loro fidanzamento si interruppe per l'eccessiva pressione dei media sulla loro vita privata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 15:14

