Jennifer Lopez e Ben Affleck, cena con l'ex moglie di lui a distanza di sicurezza

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati e sono una delle coppie più famose e amate dello showbiz mondiale. Sono stati, perché la loro storia d'amore è cominciata nel 2002 si è interrotta la prima volta l'anno successivo, mentre la rottura definitiva è arrivata nel 2004. La cantante e l'attore presero strade sentimentali diverse: lei sposò Marc Anthony dal quale ebbe due figli, mentre lui, convolò a nozze con Jennifer Garner con la quale ebbe tre bambini. Tuttavia, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano e così è successo anche a Jennifer Lopez e Ben Affleck che si sono sposati nel 2021. I due hanno cercato di mantenere un buon rapporto con gli ex e, nelle scorse ore, eccoli a cena con Jennifer Garner.

La cena di Jennifer Lopez, Ben Affleck e Jennifer Garner

Nonostante Jennifer Garner e Ben Affleck si siano separati e abbiano poi divorziato qualche anno fa, hanno deciso di mantenere un buon rapporto per rispetto di tutti gli anni passati insieme e, soprattutto, per i loro figli. Quindi, nelle scorse ore, sono stati visti a cena insieme, anche con Jennifer Lopez, in un ristorante di Los Angeles. Tuttavia, i fan hanno notato un comportamento un po' freddo da parte dell'attrice che è stata paparazzata con i due figli mentre camminava qualche metro più avanti rispetto a Jennifer Lopez e Ben Affleck che stavano chiacchierando con la figlia di lei. Le tre star di Hollywood indossavano degli outfit molto casual e si comportavano in atteggiamenti amichevoli, anche se, gli ammiratori delle due Jennifer e di Ben sarebbero convinti che l'amicizia arrivi fino a un certo punto o non esista proprio. Infatti, Jennifer Garner subentrò subito dopo la fine della storia tra l'attore e la cantante e fu l'unica donna, oltre alla popstar, che riuscì a rubare il cuore al premio Oscar.

Il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono ritrovati vent'anni dopo essersi lasciati e presi da una passione e amore incontenibili si sono sposati, realizzando un po' il sogno anni 2000 di tutti i loro fan.

