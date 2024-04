Jennifer Garner, morto il papà della star. L'annuncio su Instagram: «Il dolore è inevitabile, attende dietro angoli inaspettati​»

di Morgana Sgariglia

Jennifer Garner, 51 anni, ha annunciato su Instagram la morte del papà William John. L'ex ingegnere chimico della Union Carbide è morto sabato pomeriggio all'età di 85 anni e l'attrice gli ha dedicato lunedì un post. La famiglia gli ha cantato l'inno Amazing Grace mentre spirava.

«Sebbene non vi sia alcuna tragedia nella morte di un uomo di 85 anni che ha vissuto una vita sana e meravigliosa - scrive Jennifer - io so che il dolore è inevitabile, attende dietro angoli inaspettati».

L'addio al papà

La star ha condiviso diverse foto del papà nelle varie tappe della loro vita insieme. La figlia lo ricorda per il «comportamento gentile e la forza silenziosa. Per come scherzava con un sorriso malizioso e per il modo in cui si è inventato il ruolo di papà tuttofare sempre paziente. Siamo grati per la sua etica del lavoro, la sua leadership e la sua fede».

William John lascia la moglie Patricia Ann English, 59 anni, e le sue figlie Jennifer, Susannah e Melissa.

Jennifer ha ringraziato i medici del Charleston Area Medical Center e della City of Hope, le cui cure avrebbero prolungato la vita del papà regalandogli del tempo da passare con i propri affetti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA