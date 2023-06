Scomparso negli abissi il sottomarino dei turisti in gita nel relitto più celebre

Il sommergibile dei turisti è sparito nell’Oceano Atlantico. E il conto delle vittime del Titanic potrebbe allungarsi, 111 anni dopo il più celebre naufragio della storia, con le sue 1500 vittime e l’orchestrina che ha suonato fino alla fine. Oppure sarà la storia di un salvataggio a 3800 metri di profondità negli abissi a 600 chilometri dalle coste di Terranova, là dove il relitto del transatlantico riposa dal 15 aprile 1912. Le prossime ore sono un crinale tra la tragedia e l’impresa da film.

Ci scendono i turisti, laggiù, a bordo di mini sommergibili simili a quelli del film di James Cameron, per ammirare le lamiere coperte di alghe della nave spezzata in due: escursioni negli abissi della storia che durano otto giorni (9 ore solo per scendere al relitto) costano 250mila dollari, poco meno di 230mila euro. Ora uno di quei sommergibili - il Titan - è scomparso durante l’immersione. Contatti interrotti con la nave madre, la Polar Prince. Non si sa dove sia e quale problema possa esserci stato a bordo. Per ora la compagnia OceanGate Expeditions, società privata che organizza le escursioni al relitto, ha confermato di essere la proprietaria del sottomarino disperso e ha detto che a bordo c’era solo l’equipaggio.

Come il Titanic era considerato inaffondabile, così è propagandato Titan sul sito della società Ocean Gate: un sommergibile con equipaggio di classe Cyclops progettato per portare cinque persone a una profondità di 4.000 metri (13.123 piedi) per sopralluoghi e ispezioni in loco, ricerca e raccolta dati, produzione di film e media e test in acque profonde di hardware e software. «Grazie all’uso innovativo di materiali moderni, Titan è più leggero e più economico da mobilitare rispetto a qualsiasi altro sommergibile per immersioni profonde». Come il Titanic, non è più tornato.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA