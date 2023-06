Titanic, sottomarino disperso: quanto costa visitare il relitto. Il sito web dell'agenzia: «Esperienza titanica»

La maledizione del Titanic non sembra essere finita. Dopo l'incidente navale della nave più grande al mondo (dell'epoca), ecco che adesso un sottomarino, utilizzato per far visitare il relitto del gigante dei mari a turisti curiosi, ma soprattutto molto facoltosi. Ecco come funzionano le visite organizzate negli abissi dell'oceano Atlantico: proprio dove si inabissò il Titanic dopo essersi scontrato con un iceberg.

Titanic, sottomarino disperso: come funziano le visite

La società, che si occupa di queste particolarissime visite turistiche in fondo all'oceano, è la OceanGate Expedition. E sul loro sito internet, definiscono l'esperienza una «spedizione titanica». Ma non finisce qui. Perché, sul loro canale YouTube, ai turisti presentano il tutto così: «Non è turismo, è qualcosa di più».

Ma dopo la notizia del sottomarino disperso in tanti si chiedono come funzioni questa visita nei fondali marini e, soprattutto, quanto costa.

Le visite costosissime

L'esperienza di vedere il Titanic da pochi centimetri di distanza è una piccola missione che dura 10 giorni: di cui 8 in mare. Chi vuole prendere parte a questa «spedizione titanica», i turisti devono pagare la bellezza di 250mila dollari (quasi 230mila euro). Una cifra monstre che ti permette di visitare, insieme a massimo altri 4 turisti, gli abissi e goderti lo spettacolo del Titanic illuminato dai potenti fari del sommergibile.

Il sommergibile di OceanGate è stato progettato in collaborazione con la NASA per offrire, si legge sul loro sito, un'esperienza sicura a quelle profondità. La pressione dell'aria all'interno del sommergibile «rimane costante e uguale a quella che sperimentiamo a livello del mare, eliminando la necessità di decompressione durante la risalita».

Ma non tutti possono prendere parte alla visita. OceanGate, infatti, accetta candidature solo da maggiorenni. Gli interessati devono avere almeno 18 anni, ma non solo. Chi prende parte alla spedizione deve essere capace di conoscere le nozioni di base di navigazione in piccole imbarcazione, soprattutto in situazione di mare mosso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 18:54

