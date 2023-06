Bambino si impicca in casa a 12 anni dopo un rimprovero della mamma: il corpo scoperto dalla sorellina più piccola

di Redazione web

Un bambino di 12 anni si è ucciso dopo che sua madre lo avrebbe rimproverato per aver maltrattato delle galline del loro cortile. Il 12enne si è impiccato nella città di Gómez Palacio in Messico, secondo quanto riporta il quotidiano Excelsior di Città del Messico; una tragedia avvenuta sabato scorso, di cui si è accorta la sorella più piccola, 9 anni, che ha chiamato i genitori che stavano faceno dei lavori non lontani dall'abitazione principale.

Senza speranza

Il bambino si sarebbe stretto un cappio intorno al collo ed appeso ad un muro esterno di casa, ma quando i genitori, accorsi in suo aiuto, lo hanno adagiato a terra, era già privo di sensi.

Autopsia

Le autorità hanno riferito che è stato il minore a togliersi la vita, ma sarà il Pm ad occuparsi del caso per ricostruire la dinamica che ha portato alla morte del 12enne ed è probabile che sarà disposta un'autopsia per conoscere le causi della morte del bambino.

